وكيل «صحة كفر الشيخ»: الإعلام إحدى ركائز نشر الوعي الهادف

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، في محافظة كفر الشيخ، أن وسائل الإعلام الهادفة سواء المقروءة، أو المرئية، بالإقليم، قد ساهمت على نشر الوعي الصحي لدى جموع المواطنين، بالمحافظة، خاصة في مجال الصحة العامة، والحد من انتشار الوبائيات المعدية، كما لها دوراً كبير في الأخطار بموعد الحملات والقوافل الطبية، والتي تستهدف علاج المرضى خاصة بالقري.

أهمية نشر الوعي الصحي

وأوضح الدكتور «شقوير»، عبر بيان، حول ضرورة نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وذلك من خلال الحملات التوعوية والرسائل الإعلامية، لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين، لأن الوقاية إحدى طرق التفادي من الإصابة بالأمراض المعدية.

المتابعة المستمرة بالقطاع الصحي

وأضاف أن المرور المستمر علي المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية بالقري، في محافظة كفر الشيخ، بغرض المتابعة الميدانية هو أمر ممتاز للغاية، ويحسن من أداء الخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي للمواطنين والمرضي، لافتاً إلى أن ذلك يجعلك مطلعًا على كل الأمور الصحية بشكل متواصل، بما يصب لمصلحة قطاع كبير من سكان الإقليم، لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لهم.