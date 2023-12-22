وكيل «صحة كفر الشيخ» يكرم فرق «ترصد الوبائيات» المتميزة بالمستشفيات

حصدت إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، المركز الأول في «ترصد الحدث»، كما حصلت على المركز الثاني في عدد الحالات المبلغ عنها من إجمالي الحالات واجبة الإبلاغ، وذلك عن دور فرق الترصد والوبائيات في رصد الحالات المرضية التي يتم إصابتها بالعدوى في بداية مراحل الإصابة، والعمل علي معالجتها مبكراً، وكذلك في رصد الوبائيات المرضية المعدية قبل انتشارها داخل المنظومة الصحية والحد من تفاقمها.

تكريم فرق الترصد لتميزها في عملها

وكرم الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، عددا من العاملين بفرق الترصد بمديرية الشئون الصحية والإدارات التابعة لها، لتميزهم في أداء عملهم بفرق الترصد داخل المستشفيات الحكومية على نطاق قرى ومراكز الإقليم، موجها الشكر لجميع العاملين داخل منظومة فرق الترصد لما يقدمونه من جهد كبير يحافظ على صحة المواطنين.

إنجاز قطاع الصحة في كفر الشيخ

وأشار وكيل صحة كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أن هذا الإنجاز الكبير لقطاع صحة كفر الشيخ تحقق بعد جهد وتميز في العمل، مشيرا إلى أن فرق الترصد هي خط الدفاع الأول لمنع وصول العدوى للمواطنين، ويعد هذا الأمر شهادة على نجاح كبير لفرق الوبائيات والترصد في اكتشاف ورصد الأمراض المعدية قبل حدوثها.