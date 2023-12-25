جدول امتحانات صفوف المرحلة الإعدادية 2024 في مطروح

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي في محافظة مطروح، في ظل الاستعدادات التي تٌجريها المديرية تمهيداً لبدء الامتحانات على مستوى جميع المدارس الإعدادي، بنطاق مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

وقال وكيل تعليم مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في محافظة مطروح للصفوف الإعدادية، ويجري متابعة الإدارات التعليمية.

امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في مطروح

وننشر جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة مطروح وهي كالتالي:

- يوم 2 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم 3 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- يوم 4 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم 9 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم 10 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

- يوم 11 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 في مطروح

ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 في مطروح وهي كالتالي:

- يوم 2 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم 3 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

- يوم 4 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

- يوم 9 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم 10 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- يوم 11 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في مطروح

وننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة مطروح وهي كالتالي:

- يوم 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم 14 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

- يوم 15 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

- يوم 16 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

- يوم 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- يوم 18 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.