«البيطريين»: 25 مرشحا في اليوم الثامن لتلقي طلبات الترشح لانتخابات 2024

تسلّمت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، أوراق 25 مرشحًا، مؤكدة أن يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري، هو اليوم العاشر والأخير لتلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة حتى الساعة الخامسة مساءً.

انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

أفادت اللجنة أنه تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ومرشح واحد على عضوية النقابة العامة فوق السن، وثلاثة مرشحين على عضوية النقابة العامة تحت السن، ومرشح واحد عن قطاع غرب الدلتا، و5 مرشحين عن رئاسة النقابات الفرعية، و13 مرشحًا على عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالي عدد المتقدمين في الأيام الثمانية 150 مرشحًا.

ناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح غدًا وبعد غد على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقًا، والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الزملاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة النقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتي، مؤكدة على أن آخر موعد لتلقى الطلبات يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.