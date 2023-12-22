في اليوم السادس.. «البيطريين» تعلن تلقي 7 طلبات للترشح بانتخابات النقابة

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين عن تسلمها اليوم أوراق 7 مرشحين.

وأفادت اللجنة بأنه تقدم مرشح واحد عن قطاع شرق الدلتا، و6 مرشحين عن النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالي عدد المتقدمين في ستة أيام 101 مرشح.

استمرار تلقي طلبات الترشح غدا

نوهت لجنة تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بأنها مستمرة في تلقي طلبات الترشح غداً السبت بمقر اللجنة بالنقابة العامة وحتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

وناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح في الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقًا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الزملاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتي.