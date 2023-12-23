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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نقابة البيطريين: 24 مرشحا لانتخابات 2024 في سابع أيام تلقي الطلبات

كتب:

إسراء سليمان
09:47 م | السبت 23 ديسمبر 2023
النقابة العامة للأطباء البيطريين

النقابة العامة للأطباء البيطريين

تسلمت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم، أوراق 24 مرشحا.

وأفادت اللجنة، أنه تقدم مرشح واحد على مقعد النقيب العام، و7 مرشحين عن عضوية النقابة العامة فوق السن، ومرشحين عن عضوية النقابة العامة تحت السن، ومرشح عن قطاع غرب الدلتا، وآخر عن قطاع جنوب الصعيد، و6 مرشحين عن رئاسة النقابات الفرعية، و6 مرشحين عن عضوية النقابات الفرعية، وبذلك يكون إجمالي عدد المتقدمين في سبعة أيام 125 مرشحا.

ناشدت اللجنة، الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح في الأيام المقبلة، بالحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على المرشحين، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتي.

 

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.