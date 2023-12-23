رؤساء الكنائس بالقدس يكشفون سر لقائهم بالرئيس الإسرائيلي: طالبناه بوقف إطلاق النار

كشف بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس عن سر لقائهم مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، الذي لم يكن بهدف تبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تفصلنا عنه أيام قليلة للمسيحيين الغربيين.

سر لقاء رؤساء الكنائس بالرئيس الإسرائيلي

وأشار بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، في بيان رسمي، صدر منذ قليل، إلى أن اللقاء الذي كان قبل يومين لم يكن لتبادل المعايدات، بل كان هدفه الرئيسي نقل الموقف الكنسي العالمي المطالب بوقف شلال الدم في غزة باسم مسيحيي العالم، ومعاناة المدنيين، والحواجز المفروضة في الضفة الغربية وخاصة تلك المحيطة بمدينة بيت لحم في فترة الأعياد.

وأكد البطاركة ورؤساء الكنائس أنهم أصدروا بيانًا فور الانتهاء من اللقاء لإبراز أهدافه ومجرياته، إلا أن بعض المصادر الإسرائيلية، ولأسبابها السياسية، اختارت التركيز على نقاط الحديث السطحية التي أتت في أطراف اللقاء، وتجاهلت جوهر اللقاء والبيان الموحد الصادر عن رؤساء الكنائس حول الموضوع.

وأضاف البطاركة: «وللأسف تم اقتباس وتبني موقف هذه الوسائل الإعلامية الإسرائيلية من قبل بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزوير كامل المجريات اللقاء وأهدافه».

مطالب بوقف العدوان على قطاع غزة

وشدد البطاركة ورؤساء الكنائس أن رسالتهم الثابتة والمتكررة منذ بدء الحرب على غزة هي وقف فوري إنساني دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والمؤسسات التي تقدم لهم الخدمات، وأن هذا الموقف ذاته كان في صلب اللقاء وأن كل ما يتم تناوله خارج هذا الإطار هو بهدف تشويه صورة المسيحيين والكنائس وخدمة لأجندات سياسية تترفع الكنائس عن الخوض فيها أو مخاطبتها.