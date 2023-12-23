محافظ بورسعيد: نحتفل بعيد النصر وسط الإنجازات العظيمة للرئيس السيسي

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الشعب المصري في بورسعيد يحتفل بعيد النصر في مصر كلها ونضالهم 48 يوما بالتعاون مع القوات المسلحة لمنع العدوان الثلاثي وتسطيرهم البطولة بالنار والدم لصد العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي.

الاحتفال كل عام بعيد النصر

وأوضح «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم السبت، أنهم يحرصون على الاحتفال كل عام بعيد النصر حتى تعلم الأجيال المقبلة تفاصيل عيد النصر ونذكرهم بأبطال المقاومة الشعبية، فضلا عن عرض الإنجازات العظيمة التي حدثت في المحافظة طوال حكم الرئيس السيسي.

أفضل 10 موانئ في العالم

وتابع محافظ بورسعيد قائلا: «بورسعيد فيها مشروعات قومية ضخمة ولدينا أكثر من 72 مصنعا لشباب وفي أكثر 464 مصنعا بشكل عام، ومن أكثر المدن المصدرة في شرق البحر المتوسط وبها ميناء من أكبر الموانئ العشرة على مستوى العالم»، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي جعل ميناء شرق بورسعيد من أفضل 10 موانئ في العالم.