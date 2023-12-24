الأقباط الكاثوليك يحتفلون بليلة عيد الميلاد المجيد في الإسكندرية (صور)

احتفل الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية مساء اليوم، بليلة عيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية مفرحة شملت تزيين شجرة الكريسماس، وإقامة مزود ميلاد المسيح، بالإضافة إلى بدء صلوات القداس وسط حضور شعبي بالتحديد في كاتدرائية القيامة بمنطقة محطة الرمل.

وقال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية، إن أماني الشعب خلال احتفال هذا العام أن يعم السلام الأرض في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف «غطاس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش القداس الإلهي لليلة عيد الميلاد المجيد، أنه يتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيراً إلى أن الكنيسة تصلي لأجله ولأجل وطننا الحبيب مصر.

كما حضر كبير من القناصل وشيوخ الأزهر وممثلي الكنائس لتقديم التهنئة .

يأتي ذلك نظرا لأن الكنيسة الكاثوليكية القبطية، تتبع التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

محافظ الإسكندرية يهنئ الأقباط الكاثوليك

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإخوة المسيحيين الذين يحتفلون بأعياد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي، مؤكدًا أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام.

وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.