«فصائل غزة»: مجزرة مروعة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط القطاع

أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر في حركة حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب «مجزرة مروعة» في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، في جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.

وصرَّح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، في وقت سابق، بأنَّ عدد الشهداء في مخيم المغازي ارتفع إلى 70 شهيداً، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد.