رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«فصائل غزة»: مجزرة مروعة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط القطاع

كتب:

شريف سليمان
11:13 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر في حركة حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب «مجزرة مروعة» في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، في جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.

وصرَّح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، في وقت سابق، بأنَّ عدد الشهداء في مخيم المغازي ارتفع إلى 70 شهيداً، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد.

 

 

اقرأ المزيد:

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: ما يحدث في غزة مجزرة غير مسبوقة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 77 مجزرة بعد الهدنة خلفت 1248 شهيدا

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يصادف نكبة جديدة.. 1400 مجزرة في 50 يوما

مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. 27 شهيداً في قصف مدرسة للأونروا في غزة

مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا ومحاصرة طواقم الإسعاف
بقلم شريف سليمان