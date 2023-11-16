مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا ومحاصرة طواقم الإسعاف

كشفت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصاراً كاملاً على طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى الأهلي المعمداني، في الوقت الراهن، وأشارت إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف.

سقوط شهداء وجرحى في ساحة المستشفى

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن هناك عدد من الشهداء والجرحى في ساحة المستشفى، على بعد حوالي 30 متراً، تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليها.

كما كشفت المصادر الفلسطينية عن مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، عدما أقدم على تدمير مربع سكني بالكامل، ومن بين المنازل المستهدفة منزل عائلة الصحفي رمزي أبوالقمصان، وعمارة أبوداير، وعائلة أبودان، ومخبز عجور، وعائلة مسعود، والعسلي، والتلولي، ومنازل أخرى مجاورة.

انهيار كامل للمنظومة الصحية في المستشفى الأندونيسي

وأشارت المصادر إلى حدوث انهيار كامل للمنظومة الصحية في المستشفى الأندونيسي، بعد مجزرة مخيم جباليا، وعدد كبير من الجرحى ملقون على الأرض داخل المستشفى دون قدرة الأطباء على إنقاذهم.

وأوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية أنه من بين 24 مستشفى لديها القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى، وتم إغلاق وإجلاء 18 مستشفي منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفي النصر والرنتيسي والقدس الذين توقفوا عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.