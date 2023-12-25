شعبة الذهب تعلن موعد طرح ماكينات ATM لشراء المعدن الأصفر

دائمًا ما يقبل المصريون على شراء الذهب باعتباره أحد المعادن النفيسة التي تحافظ على قيمة العملة وتحميها من التضخم، وهو الأمر الذي يتم بغرف الاستثمار كذلك، لذلك فقد عملت الدولة على طرح ماكينة ATM للذهب وجرى توفيرها في إحدى المولات التجارية من أجل مساعدة المواطنين على شراء الذهب مع تقليل تدخل العنصر البشري.

«فرج»: إطلاق ماكينة بيع الذهب فكرة جيدة

قال ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين ستكون فكرة جيدة خاصة مع وجود مساعي عده ممن قبل المواطنين لشراء الذهب من أجل الحفاظ على قيمة عملاتهم، وللاستثمار كذلك، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء ماكينة ATM للذهب لم تكن جديدة على مستوى العالم، بل جرى إطلاقها في دول أخرى من قبل.

وأضاف «فرج» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العام الجاري شهد الإعلان عن أول ماكينة ATM لبيع الذهب في المولات التجارية، غير أنه في بدايات العام الجديد سيشهد المواطنين إطلاق تلك الماكينة في مختلف المولات التجارية من أجل التسهيل عليهم في شراء الذهب واقتنائه والاستثمار فيه: «سيتم طرح الماكينة في المولات التجارية خلال العام المقبل في أقرب وقت».

وأوضح عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية أن الدراسات تجرى حاليا على قدم وساق من أجل طرح أول ماكينة لشراء الذهب في المولات التجارية، لافتا إلى أن إنشاء تلك الماكينة جاء بعد ملاحظة الدولة إقبال الكثير من المصريين للاستثمار في الذهب، خاصة السبائك الذهب والجنيهات، نظرا لقلة المصنعية فيها.

وأكد أن المشغولات الذهبية ذات أهمية كبرى، حيث يوازي كل 100 طن من الذهب 6 مليارات دولار، في حين تسعى الدولة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للذهب.