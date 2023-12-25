مؤلف فيلم «بنقدر ظروفك»: نناقش موضوعا اجتماعيا في قالب كوميدي

أعرب المؤلف والمنتج سمير النيل، عن سعادته البالغة لتعاونه مع الفنان أحمد الفيشاوي، في فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك»، والذي انطلق تصويره قبل أيامٍ قليلة، موضحًا أنه يُقدم فيلمًا شعبيًا يتناول آثار الحرب الروسية الأوكرانية على المواطنين.

وأوضح سمير النيل، لـ«الوطن»، أنّ فيلم «بنقدر ظروفك»، كوميدي اجتماعي رومانسي، يقوم على صراع مستمر حول الحب، بين بطل فقير يسعى للارتباط بخطيبته فيقرر افتتاح مشروع مبتكر يقدر ظروف الناس ويجد قبولهم، وبين عدوه الرئيسي الذي يحتكر السلع ويسعى لإفشاله حتى لا يتمكن من الارتباط بهذه الفتاة.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، كلّ من نسرين طافش، ومي سليم، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

أحمد الفيشاوي يترقب طرح فيلم عادل مش عادل

وفي سياق آخر، يترقب أحمد الفيشاوي، طرح فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، في دور العرض، اعتبارًا من الأسبوع الأول لشهر يناير المُقبل، إذ يُشارك به في موسم أفلام رأس السنة.

فيلم «عادل مش عادل»، من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.

فيلم «عادل مش عادل» تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.