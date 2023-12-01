أحمد الفيشاوي يدخل في صراع مع محمود حافظ خلال أحداث فيلم «بنقدر ظروفك»

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، التحضير لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «بنقدر ظروفك»، تمهيدًا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث ينتمي إلى الأعمال الكوميدية.

وقال مصدر في تصريحات لـ«الوطن» من داخل فيلم بنقدر ظروفك، إنّ أحمد الفيشاوي سيدخل في صراعات مع محمد حافظ، ضمن الأحداث، حيث يعيشان في منطقة شعبية واحدة، ويرغب كل منهما في الارتباط من «بنت الجيران».

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

ويُشارك في بطولة فيلم بنقدر ظروفك، كل من أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

أحمد الفيشاوي يطرح عادل مش عادل

في سياق آخر، يترقب الفنان أحمد الفيشاوي، طرح فيلم «عادل مش عادل» في دور العرض، اعتبارًا من شهر يناير المُقبل، ليُشارك به في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتي تصدرت «ترند» المواقع الاجتماعية.