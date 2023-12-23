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طرح البرومو التشويقي لفيلم «عادل مش عادل» بطولة أحمد الفيشاوي

كتب:

أميرة عزالدين
07:27 م | السبت 23 ديسمبر 2023
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «عادل مش عادل»، البرومو التشويقي، عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، في إطار من التشويق والإثارة، حول بطل العمل «عادل»، الذي يجسده الفنان أحمد الفيشاوي.

قصة فيلم عادل مش عادل

فيلم «عادل مش عادل» تدور أحداثه في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.

 أبطال الفيلم

فيلم «عادل مش عادل»، من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، دينا، محمود البزاوي، وآخرين، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف أدهم سعيد.

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بقلم أميرة عزالدين