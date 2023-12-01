أحمد الفيشاوي يعيش انتعاشة فنية.. 3 أفلام دفعة واحدة

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من النشاط الفني، حيث انتهى من تصوير عملين سينمائيين ينتظر عرضهما بدور العرض، كما يستعد لبداية تصوير فيلم جديد خلال أيام.

ونستعرض خلال السطور التالية، الأعمال الفنية لأحمد الفيشاوي خلال الفترة المقبلة.

فيلم بنقدر ظروفك

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي خلال الشهر الحالي، لتصوير فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك» والذي من المقرر تصويره 9 ديسمبر ويشاركه في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن أبرزهم نسرين طافش، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرون من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

فيلم عادل مش عادل

كما تستقبل دور العرض السينمائية في يناير المقبل فيلم عادل مش عادل لأحمد الفيشاوي والذي انتهى من تصويره منذ أشهر قليلة لينتهي من مرحلة المونتاج منذ أيام.

فيلم «عادل مش عادل» من بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتي تصدرت مؤخرا «الترند».

فيلم السيستم

كما انتهى أحمد الفيشاوي، منتصف شهر نوفمبر، من تصوير فيلم السيستم والذي لم يقرر حتى الآن موعد طرحه في دور العرض.

فيلم «السيستم» يضم عددا من الفنانين، من بينهم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي وغيرهم، ويظهر بعض ضيوف الشرف منهم محمد علي رزق، وهو من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.