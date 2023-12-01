«عادل مش عادل».. أحمد الفيشاوي يطرح أول بوسترات فيلمه الجديد

طرح الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد عادل مش عادل.

ونشر أحمد الفيشاوي، البوستر وعلق عليه: فيلم عادل مش عادل.. قريباً جداً قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

فيلم عادل مش عادل

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية في يناير المقبل، فيلم عادل مش عادل لـ أحمد الفيشاوي، والذي يشاركة فيه البطولة شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والتي تصدرت مؤخرا «الترند».