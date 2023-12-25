رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«يسري» من قرية بالشرقية إلى الثالث عالميا في الجودو.. «لو بطلنا نحلم نموت»

كتب:

ياسمين عزت
11:02 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
يسري بطل العالم في الجودو

يسري بطل العالم في الجودو

من قرية صغيرة بالشرقية انطلق الطالب الجامعي يسري سامي للمشاركة في بطولة أفريقيا والعالم أكثر من مرة في لعبة الجودو، حصد خلالها بطولات عديدة منذ احترافه، حيث اقتدى بشقيقيه اللذان يكبرانه، إذ أنهما بطلان في ذات اللعبة، وكانت والدته ربة المنزل دافعه الأول للتقدم إلى الأمام.

«تم تكريمي مؤخرا بجامعة الزقازيق بعد حصولي على المركز الثالث في بطولة العالم للجودو، وكان التكريم مصدر سعادة لي ولأسرتي وتتويج لمتاعب كثيرة».. هكذا يقول الشاب العشريني يسري سامي محمود، الطالب بكلية التربية الرياضية. 

يسري بطل عالمي في الجودو

أضاف بطل العالم في الجودو لـ«الوطن»، أنه من أبناء قرية الزنكلون، ولديه شقيقان يكبرانه، ويمارسان لعبة الجودو منذ طفولتهما، معلقًا: «كانوا قدوتي وشجعوني وأخويا الكبير مدرّبي الخاص».

أمي وأشقائي سبب وصولي للعالمية

بدأ «يسري» ممارسة لعبة الجودو في سن 6 سنوات، واحترف وعمره 15 سنة، وتلقى تدريباته على يد شقيقه الأكبر، وكانت والدتهم لها الفضل الأكبر في دفعه للأمام ووالده». يقول «أمي ست بيت، وهي اللي شجعتني أنا واخواتي، وعلمتنا إن مفيش مستحيل، وأبويا دايما سند لينا وداعم كبير، بفضلهم وصلنا لبطولة العالم».

بطولات أفريقية وعالمية في الجودو

حقق «يسري» تفوقًا منذ بداية احترافه اللعبة حتى وصل لبطولة العالم، إذ أصبح بطلًأ للعالم عام 2023 في البرتغال، ونال بطولات أفريقية وعالمية، مثل بطولة أفريقيا 2023 في المغرب، وبطولة أوروبا المفتوحة في بلغاريا، وبطولة كأس العالم في البوسنة، فيما حصل على بطولات أفريقية في الجزائر وكنيا ومدغشقر، وأيضًا بطولة البحر الأبيض المتوسط في الجزائر، وبطولة العرب في الكويت ومصر.

اقرأ المزيد:

وزير الرياضة يهنئ محمد ياسين بذهبية بطولة العالم للسلاح

طالب بجامعة بنها يحصد المركز الثاني في بطولة العالم للذكاء الاصطناعي

بعلم مصر وشال فلسطين.. «ندى» تحصد بطولة العالم لكرة السرعة: «معرفناش نفرح»

من هو محمود محسن؟.. هزم لاعبا إسرائيليا في بطولة العالم للسلاح ورفض مصافتحه

تكريم أمين «آداب كفر الشيخ» لدوره في تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال
بقلم ياسمين عزت