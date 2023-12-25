«يسري» من قرية بالشرقية إلى الثالث عالميا في الجودو.. «لو بطلنا نحلم نموت»

من قرية صغيرة بالشرقية انطلق الطالب الجامعي يسري سامي للمشاركة في بطولة أفريقيا والعالم أكثر من مرة في لعبة الجودو، حصد خلالها بطولات عديدة منذ احترافه، حيث اقتدى بشقيقيه اللذان يكبرانه، إذ أنهما بطلان في ذات اللعبة، وكانت والدته ربة المنزل دافعه الأول للتقدم إلى الأمام.

«تم تكريمي مؤخرا بجامعة الزقازيق بعد حصولي على المركز الثالث في بطولة العالم للجودو، وكان التكريم مصدر سعادة لي ولأسرتي وتتويج لمتاعب كثيرة».. هكذا يقول الشاب العشريني يسري سامي محمود، الطالب بكلية التربية الرياضية.

يسري بطل عالمي في الجودو

أضاف بطل العالم في الجودو لـ«الوطن»، أنه من أبناء قرية الزنكلون، ولديه شقيقان يكبرانه، ويمارسان لعبة الجودو منذ طفولتهما، معلقًا: «كانوا قدوتي وشجعوني وأخويا الكبير مدرّبي الخاص».

أمي وأشقائي سبب وصولي للعالمية

بدأ «يسري» ممارسة لعبة الجودو في سن 6 سنوات، واحترف وعمره 15 سنة، وتلقى تدريباته على يد شقيقه الأكبر، وكانت والدتهم لها الفضل الأكبر في دفعه للأمام ووالده». يقول «أمي ست بيت، وهي اللي شجعتني أنا واخواتي، وعلمتنا إن مفيش مستحيل، وأبويا دايما سند لينا وداعم كبير، بفضلهم وصلنا لبطولة العالم».

بطولات أفريقية وعالمية في الجودو

حقق «يسري» تفوقًا منذ بداية احترافه اللعبة حتى وصل لبطولة العالم، إذ أصبح بطلًأ للعالم عام 2023 في البرتغال، ونال بطولات أفريقية وعالمية، مثل بطولة أفريقيا 2023 في المغرب، وبطولة أوروبا المفتوحة في بلغاريا، وبطولة كأس العالم في البوسنة، فيما حصل على بطولات أفريقية في الجزائر وكنيا ومدغشقر، وأيضًا بطولة البحر الأبيض المتوسط في الجزائر، وبطولة العرب في الكويت ومصر.