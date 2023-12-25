يترقب عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، الامتحانات، لعد إعلان حالة الاستعداد القصوى عقب الإعلان رسميًا عن جدول امتحانات نصف العام 2024 بالمنوفية لجميع المراحل الدراسية، عقب اعتماده من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالمنوفية لجميع المراحل الدراسية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم مراعاة الطلاب في جدول امتحانات نصف العام 2024 بالمنوفية لجميع المراحل الدراسية، مشيراً إلى أن المدراس والفصول جاهزة لبدء الامتحانات وتسهيل كل الإجراءات لكي يحصل كل طالب على حقه.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد اعتمد جدول امتحانات نصف العام 2024 بالمنوفية لجميع المراحل الدراسية، ووجه برفع درجة الإستعداد وتجهيز المدراس لاستقبال الطلاب في كافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني، مشددا على تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحتهم.

جدول امتحانات منتصف العام 2024 بالمنوفية

وجاء جدول امتحانات نصف العام 2024 بالمنوفية لجميع المراحل الدراسية من تعليم ابتدائي وإعدادي وثانوي وفني والتعليم المجتمعي والتربية الخاصة، على النحو التالي: