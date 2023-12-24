تفاصيل إنشاء مستشفى الشهداء الجديد في المنوفية بتكلفة 1.3 مليار جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بجولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

تفقد محافظ المنوفية لمشروع مستشفى الشهداء

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال إنشاءات مستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري، والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2، وتضم 5 غرف عمليات، و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي، و24 بحضانات الأطفال، و41 أسرة بقسم العناية المركزة، و21 باقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرا، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة، حيث تعد المستشفى بمثابة صرح طبي جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال مشروع وحدة طب الأسرة بكفر السوالمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمقامة على مساحة 1252م2 كموقع عام كامل، وكذلك الأعمال الإنشائية لمول تجاري متعدد الطوابق بشارع بورسعيد، والذي يعد الأول من نوعه في مركز ومدينة الشهداء لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين.

محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة سلامون

واختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد أعمال توسعات محطة معالجة سلامون بحري، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تخدم حالياً مدينة الشهداء وقرى «سلامون بحري - سلامون قبلي - كفر عشما - العراقية - كفر الجلابطة - منشأة السادات - نادر - جزيرة الحجر»، على أن تستوعب التوسعات قرى «عشما - كفر دنشواي - زاوية الناعورة - كفر حجازي»، مع تخفيف الضغط علي المرحلة القائمة من المحطة.