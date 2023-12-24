جامعة المنوفية: عقوبات رادعة حال اصطحاب الطلاب الهاتف داخل الامتحانات

أعلنت جامعة المنوفية، عددا من القرارات الهامة فيما يتعلق بامتحانات منتصف العام، حيث وجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، عمداء وقيادات الكليات بحظر اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات بأي شكل من الأشكال.

عقوبات الهاتف المحمول في الامتحانات بجامعة المنوفية

ونشرت عدد من الكليات الضوابط التي تم وضعها في هذا الشأن، ومن بينها بتحرير محضر غش لكل طالب دخل اللجنة ثبت معه موبايل سواء مفتوحا أو مُغلقا، كما يعرض الطالب نفسه للمساءلة القانونية، التي يترتب عليها عقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.

وأشارت التوجيهات الصادرة من الكليات إلى الطلاب، بأنه يوقع على الطالب العقوبة بسبب الموبايل أو الغش لن يطبق عليه قواعد الرأفة في نتيجة نهاية العام، وقد يؤدي ذلك إلى رسوبه.

عقوبات الغش في الامتحانات بالجامعات

ونشرت كليات جامعة المنوفية، عقوبات الإخلال بالامتحانات بأي وسيلة من الوسائل، وتصل عقوبتها في القانون إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وعقوبة على وجود هاتف محمول بحوزة الطالب تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.

وذكرت الجامعة أن القانون ينص على أن الطالب إذا ارتكب غشا أو شروعا فيه، يحرم من أداء الامتحان في هذا الدور والعام الذي يليه مع رسوبة في كل المواد.