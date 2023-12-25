محمد الباز يروي لـ«ملعب الفن» موقفا طريفا تعرض له في صغره

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إنه وقت ما كان عمري 9 سنوات هناك موقف أتذكره، بأن خرجت شائعة في المدرسة بإن القيامة ستقوم غدًا، قائلا: «صحيت اليوم دا مش عارف أعمل إيه، فكنت خايف فذهبت إلى المسجد وجلست بالساعة منتظر القيامة تقوم».

وأضاف «الباز»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أنه انتظر عقارب الساعة تدق الرابعة، فلم تقم الساعة، فاقتنعت أنها خزعبلات»، متابعًا: «بتلاقي تصورات صغيرة لم تجد لها مساحة لمعايشتها مع الأطفال الصغيرة».

وأوضح أنّه تناول في كتابه الذي أصدره منذ أيام بعنوان «كأنه أنا»، قائلا: «كان فيه زميلة لينا وإحنا في أولى ابتدائي، بتسألني إن المطر بينزل من السماء إزاي في فصل الشتاء، فمحدش رد على السؤال، فأجابت هي «إن ربنا بيجب الملائكة وكل واحد من الملائكة بيمسك قلّتين، ويسكبهم فصدقنا تلك القصة»، لافتًا إلى أن هناك خيالا لابد من استيعابه.