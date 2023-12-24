محمد الباز لـ«ملعب الفن»: ندمت على عدم مقابلة عزت حنفي شخصيا

قال الإعلامي والكاتب الصحفي، الدكتور محمد الباز، إنّ عزت حنفي طلب منه المجيء إلى مقر إقامته من أجل الكتابة عنه، لكنه رفض وفضّل الكتابة عنه من خلال المكالمات الهاتفية، مشيرًا إلى أنه ندم على عدم الذهاب إليه.

«كأنه أنا» ليس سيرة ذاتية

وأضاف «الباز»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنّه مغرم بالكتابة عن الأشخاص، مشيرًا إلى أنّ كتابه الأخير «كأنه أنا» ليس سيرة ذاتية، لكنها تحمل بعض الجوانب والملامح النفسية.

فلسفة الحياة عند محمد الباز

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «هناك حكمة تتراكم عبر السنوات يمكن إسنادها إلى مشاهد، مثلًا، قبل إتمام الخمسين عامًا بـ3 سنوات كنت أدرب نفسي على أن الحياة التي نعيشها لا تنتهي في عمر واحد، لكنها في حاجة إلى أكثر من عمر كي نعيشها، لذلك، قررت ألا أقرأ كتابًا مرتين أو أشاهد مسلسلًا أو فيلمًا أكثر من مرة، وقبل إتمام الخمسين عامًا بشهرين لم أكن طبقت هذا القرار بعد، لكنني استطعت تطبيقها منذ 3 أو 4 شهور وهذا أمر رائع للغاية».