محمد الباز لـ«ملعب الفن»: خدعة الطفولة.. المسلسل الذي ظننته رائعا كان سيئا

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، أهمية أن يعيش الإنسان كل شيء في وقته وألا يستدعي الأشياء في غير وقتها، مشيرًا إلى أنه حينما كان صغيرًا انبهر بأحد المسلسلات لكنه عندما كبر وشاهده علم أنّ العمل كان سيئًا.

وأضاف «الباز»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنّ الدراما كانت مصدر المعرفة الأساسي في الريف عندما كان صغيرًا، موضحًا: «كنا نتابع المسلسلات بحالة شغف ظلت تصاحبنا، وتعرضت لمقلب فظيع».

خدعة الطفولة

وأردف: «عزت العلايلي كان بطل مسلسل النديم، وكان لديّ إحساسًا بأن هذا المسلسل هو الأعظم، حتى وجدته على يوتيوب شاهدته وحزنت للغاية، فقد فشلت في محاولة استعادة حالة النشوة التي كنت أشعر بها عندما كنت صغيرًا».

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «نحن نعيش كل شيء في وقته، فلا يجب أن نستدعي الأشياء في غير وقتها، وعندما كنت صغيرًا كنت منبهرًا بهذا المسلسل وأحببت الشخصية للغاية، لكنني عندما كبرت وشاهدته شعرت بأنه سيء، لكن الأبنودي لخصه تلخيصًا عظيمًا في التتر، كانت أغاني المسلسل عظيمة، لكن المسلسل كان سيئًا بالنسبة لي».