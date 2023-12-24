محمد الباز: «خليك لطيف» شعاري في الحياة والكتابة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، إنّه بعدما أصبح رئيسًا لتحرير جريدة «الدستور» اختار شعار «خليك لطيف»، إذ أصبح مسؤولًا عن المؤسسة، إيمانًا منه بقصر الحياة.

الكاتب يثبت بصماته في الدنيا

وأضاف «الباز»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الكاتب يثبت بصماته في الدنيا، فنحن نعمل وندخل في معارك، ونسعد ونحزن ونشعر بالألم ونشعر بالإحباط، ولكن هناك حاجة ماسة إلى تثبيت البصمات وهذا لا يحدث إلا من خلال الكتابة».

«كأنه أنا»

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز: من خلال كتابي الأخير «كأنه أنا» اكتشفت علاقتي مع الناس وعلاقتي مع الله- سبحانه وتعالى- وغيرها من الأمور والجوانب الشخصية.