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محمد الباز لـ«ملعب الفن»: هربت من ختمة القرآن فطاردني الشيخ عبدالجواد في المنام

كتب:

شريف سليمان
12:00 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز

الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، إنّه حفظ القرآن الكريم كاملًا في الكتاب، ولم يكن يعتقد في صغره أنّ هناك كتبًا أخرى غير الكتب الدينية، وطلب منه والده حفظ القرآن.

محمد الباز يروي موقفًا غريبًا حدث في الكتاب

وأضاف «الباز»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «ذهبت إلى الشيخ عبد الجواد في الكُتّاب، وعندما نحفظ القرآن كاملًا، يجري اختبارنا في الختمة، وكان شيئًا يشبه الحفل يجري اختبار حفظنا فيها، لكني لا أحب الأسئلة أو الاختبار، فهربت من الختمة ولم أحضرها».

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «عندما أنهيت حفظ القرآن هربت من الختمة، وكان يأتيني الشيخ عبد الجواد في منامي ويطاردني، وفي آخر مرة زارني طلبت منه أن يدلني على طريق الخلاص، وقال لي عِش مع ألمك ولا تحاول أن تهرب من قدرك مرة أخرى».

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