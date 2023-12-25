بنك الطعام يوزع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

وفرت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالاشتراك مع بنك الطعام المصري، طرود مواد غذائية جافة لصالح برنامج تكافل وكرامة، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي.

توزيع مواد غذائية جافة في الشرقية

وأوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لـ«الوطن»، تسليم 5436 طرد مواد غذائية إلى 19 إدارة اجتماعية لتوزيعها على مستفيدي المشروطية الصحية من عملاء تكافل وكرامة، لافتا إلى تعاون التحالف الوطني مع الدولة بما يعود بالخير على مصر والمواطنين.

حياة كريمة للمواطنين

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بأنه في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، تم توزيع المواد الغذائية على كل أنحاء المحافظة، للوصول لكل المستحقين بكل القرى من المستفيدين برنامج تكافل وكرامة.

وأشار وكيل الوزارة إلى التعاون المشترك والمثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام المصري، ما أثمر عن توفير المواد الغذائية الجافة، لافتا إلى تسليمها إلى المسؤولين بالمراكز على مستوى المحافظة.