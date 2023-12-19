«تضامن الشرقية»: تجهيز 100 عروس من الأولى بالرعاية في 19 مركزا

قال عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، إنه تم تجهيز 100 عروس من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال بروتوكول تعاون بين المحافظة والمديرية والبنك الزرعي.

تجهيز 100 عروس بالشرقية

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم دعم نحو 100 عروس بتوفير أجهزة كهربائية مثل الثلاجة والبوتاجاز والغسالة ومستلزمات العرائس، لافتا إلى استلام دفعة من العرائس، وجار استمرار التوزيع حتى انتهاء الفتيات المستهدفة، لافتا إلى أن الجهات المعنية تستهدف دعم المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

بروتوكول تعاون بين التضامن والبنك الزراعي

وأشار وكيل وزارة التضامن بالشرقية، خلال حديثه، إلى أن دعم وتجهيز العرائس بمستلزمات خاصة بجهاز الفرح، يأتي ضمن بروتوكول تعاون ثلاثي قائم بين البنك الزراعي والمحافظة والتضامن، مشيرا إلى دعم الدولة للمواطنين لتوفير «حياة كريمة» لهم.

وصول الدعم للمستحقين

لفت وكيل الوزارة إلى استفادة أكثر من 100 عروس بالأجهزة والمستلزمات اللازمة للزواج، مشيرا إلى أن الفتيات تستفيد بالمبادرة في 19 مركزا على مستوى المحافظة، ويتم الموافقة وتسليمهم الدعم بعد فحص الحالات المقدمة والتأكد من استحقاقها لوصول الدعم للمستحقين.