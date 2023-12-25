رامي جمال يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كشف الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تفاصيل ألبومه الجديد المقرر طرح أغانيه تباعا مع انطلاق العام الجديد.

ونشر رامي جمال بوسترات دعائية له معلقا: طيب عشان نبقى واضحين في 12 أغنيه ليا جاهزين بس الأغنية اللي جايه، دويتو أنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق، أسيبكم بس تشبعوا 10 أيام من اهي مشيت ونشوف مشيت ليه.

رامي جمال يطرح أغنية أهي مشيت

وطرح رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنيته الجديدة أهي مشيت عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» بمشاركة المطرب فريد.

ونشر جمال الأغنية وعلق عليها قائلا: أهي_مشيت حاليا على يوتيوب كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.