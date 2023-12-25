هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط

ضربت هزة أرضية، جزيرة كريت، أكبر جزر اليونان في البحر المتوسط، فجر اليوم، بقوة3.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهر بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، خامس أكبر جزيرة في المتوسط على مسافة 133 كيلومترا شرق مدينة إيراكليو جنوب البلاد، وعلى مسافة 38 كيلومترا جنوب شرق مدينة باليكاسترو.