محمد شاهين يحتفل بذكرى حصوله على لقب «ستار أكاديمي»: أغلى يوم في حياتي

احتفل المطرب محمد شاهين عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بذكرى حصوله على لقب ستار أكاديمي.

ونشر «شاهين» فيديو أثناء إعلان النتيجة معلقا: أغلى يوم في حياتي 25/12/2014 ذكرى حصولي على لقب ستار أكاديمي 10 آلاف حمد وشكر لله عز وجل.. شكراً من قلبي لـ أهلي حبايبي وبرنامج ستار أكاديمي وكل إنسان آمن بموهبتي وحلم عُمري وهدفي.. وكان ومازال بيدعمني من قلبه.. يارب أكون دايمًا قادر أشرف بلدي مصر الغالية وبقدم فن راقي ومحترم يليق بمحبتكم وثقتكم وأكون عند حُسن ظنكم بحبكم وبتمنالكم تحققوا كل أحلامكم بإذن الله يا أغلى الناس.

أغنية فيلم الإسكندراني

انتهى محمد شاهين ركن تسجيل أغنية فيلم الإسكندراني، الأغنية من كلمات رامي جمال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير، ميكس وماستر أحمد جودة، هندسة صوتية محمد جودة.

فيلم «الإسكندراني» من بطولة أحمد العوضي، حسين فهمي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، وآخرين، عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.