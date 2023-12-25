أجاب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على التساؤل الخاص بـ«هل يصيب متحور كورونا الجديد الحالات السابق حصولها على لقاح كوفيد 19؟»، موضحاً أن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية بشأن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون.

سُمي المتحور الأخير المُنتشر في بعض الدول بـ «1.IN»، وبلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك 1.IN . %37 من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم.

متحور «1.IN» له القدرة على إصابة الحالات السابق حصولها على لقاح كوفيد 19، والذي وفرته الدولة مجاناً خلال فترة انتشار فيروس كورونا ضمن جهودها المُضنية التي اتخذتها للوقاية من المرض، إذ أكد «عبدالغفار» وفق تقرير للوزارة، أن المتحور يتميز بقدرته على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة.

تفاصيل مُهمة وضحها المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بشأن الجرعات الأولية، قائلاً: «الجرعات الأولية من لقاح «كوفيد» من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN»، لافتاً إلى أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام حقنة البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد والتي يُطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، موضحة أنها تتكون من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للآلام.

وفيما يلى بعض المعلومات المُهمة بشأن مكونات الحقنة

المضادات الحيوية

لا تعالج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد.

الكورتيزون

الإفراط في استخدامه يسبب ضعف في المناعة وله أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم

مسكنات الآلام وخوافض الحرارة

الاستخدام الزائد لها، يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، كما أن الإفراط في تناولهم يسبب قرحة المعدة واختلال في وظائف الكلى.