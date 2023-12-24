10 معلومات عن المتحور الجديد لفيروس كورونا.. ألم العظام أبرز أعراضه

انتشر متغير فيروس كورونا الجديد «JN.1» بسرعة في الأيام الأخيرة، مما تسبب في الخوف والقلق بين الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الذين يسافرون إلى بلدان مختلفة، وأجبر الناس على البحث عن طرق الوقاية من الإصابة بهذه السلالة.

وبحسب بيان رسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس ينتشر بسرعة، خاصة في شمال شرق الولايات المتحدة.

10 معلومات عن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا

وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز 10 معلومات عن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا «JN.1»، حسبما صرح به الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة، خلال تصريحات تليفزيونية له، وذلك خلال النقاط التالية:

1- المتحور الجديد لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن.

2- أعراض متحور كورونا JN.1 هي: السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق.

3- أعراض المتحور الجديد تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الموسمية، لذا يجب توخي الحذر.

4- الأعراض تتضمن ألم في العظام أو المفاصل.

5- المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة وأغلب المصابين بالمتحور الجديد لا يعانون من أعراض شديدة.

6- لا توجد أي حالة وفاة جرى تسجيلها بالمتحور الجديد حتى الآن.

7- طرق الوقاية من المتحور الجديد تتمثل في: «الحصول على اللقاح، ارتداء الكمامة، غسيل اليدين باستمرار، عدم الوُجود في الأماكن المزدحمة والمغلقة».

8- المتحور الجديد «JN.1» قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر.

9- المتحور قد يكون أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

10- المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 تم تقييمها حالياً على أنها منخفضة.