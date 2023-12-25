تصرف مفاجئ من إمام عاشور تجاه فتوح بعد تجديد تعاقده مع الزمالك.. عاجل

قام إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، بتصرف مفاجئ تجاه أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، وذلك عقب تجديد الأخير تعاقده مع القلعة البيضاء، مساء يوم الأحد.

وفور قيام أحمد فتوح، بنشر صوره مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك ووكيله أحمد يحيى، عبر موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»، كان إمام عاشور أول المعجبين على تلك الصورة، في تصرف مفاجئ من جانب لاعب الفريق الأحمر.

الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم

وكان نادي الزمالك، قد سبق وأعلن، مساء يوم الأحد، تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم.

وقال أحمد سالم، المتحدث لنادي الزمالك، في تصريحات رسمية: «أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي، مساء اليوم، بعد الاتفاق على التفاصيل كافة».

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب، في حسم ملف التجديد للاعب.