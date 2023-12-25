هل تستدعي الإصابة بمتحور كورونا الجديد الحجز في المستشفى؟

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ الإصابة بمتحور كورونا الجديد لا تستدعي الدخول الى المستشفيات، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ أعراض متحور كورونا الجديد خفيفة ولا تستدعى الحجز بالمستشفيات، ومدة الشفاء تكون في غضون أسبوع لا أكثر، مؤكدا أنّ المتحور الجديد لم يصل مصر حتى الآن، ولا يستدعي القلق أو التوتر لكن يجب الحذر.

أعراض متحور كورونا الجديد

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه على المواطنين الحصول على الجرعة التعزيزية للقاح كورونا، لتقوية الجهاز المناعي للجسم، لافتًا إلى أنّ اللقاحات فعالة ضد متحور كورونا الجديد والأدوية فعالة لعلاج أعراض الفيروس.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد

وأضاف «حسني» أنّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد، هي الفئات التي تحتاج إلى رعاية كبيرة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة «مرضى القلب والسكر والمصابون بحساسية الصدر، والأورام والحوامل والصغار»، لكن الصغار، الفيروس ليس شديدًا عليهم ككبار السن، لذلك على أصحاب الأمراض المزمنة، ضرورة الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا لتجديد المناعة ضد المتحور، ويجب إدراك أنّ اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس أو متحوراته لكن تقلل شدة الأعراض.

ونصح المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار، والحرص على التباعد الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال ضد الفيروس ومتحوراته.