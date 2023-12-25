هالة تصدقي تحتفل بعيد الميلاد المجيد: كل سنة والبشرية بخير (صورة)

احتفلت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت هالة صدقي صورة لها وهي ترتدي ملابس بابا نويل معلقة: كل سنة والبشرية بخير، يا رب الصحة وراحة البال والقناعة والستر، وينصر أهل فلسطين، غير الهدايا عايزين إيه من ماما نويل كل واحد يتمنى أمنية ويقولي السنة الجاية اتحققت ولا لا كل سنة وإنتوا بألف ألف خير.

أبطال فيلم كتف قانوني

وصورت مؤخرا هالة صدقي فيلم كتف قانوني والمقرر تغيير اسمه إلى «الملكة» يشارك في بطولته مع هالة صدقي كل من رانيا يوسف، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، محمد أسامة أس أس، عارفة عبدالرسول، انتصار، بدرية طلبة، تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.