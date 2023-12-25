تفاصيل حريق في كاسحة جليد روسية عاملة بالطاقة النووية

شهدت روسيا حريقا في سفينة عاملة بالطاقة النووية في شمال البلاد، دون ووقع إصابات، وفقا لما اعلنته السلطات الروسية، فجر اليوم، فيما كشفت وسائل إعلام روسية، من بينها وكالتي أنباء «ريا نوفوستي» و«تاس» الروسيتين، تفاصل الحادث.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن الحريق وقع في كاسحة الجليد «سيفموربوت» لكسر الجليد التي تعمل بالطاقة النووية التي تعد أكبر سفينة تعمل بالطاقة النووية في روسيا عند رصيف أتومفلوت في مورمانسك الواقعة بالجزء الشمالي الغربي من البلاد.

تلقى معلومات عن الحريق

وأشارت السلطات الروسية، إلى انها تلقت معلومات حول اندلاع حريقا على متن سفينة نووية في حوالي الساعة 11:17 مساءا بتوقيت موسكو «10:17 مساءا بتوقيت القاهرة»، وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إلى أن مساحة الحريق الأولية، بلغت 30 مترا مربعا. وفي وقت لاحق، وفي الساعة12:01 فجر اليوم الاثنين بتوقيت موسكو «11:01 مساء أمس الاحد بتوقيت القاهرة»، أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية عبر «تليجرام»، إخماد الحريق، في إحدى كبائن «سيفموربوت»، دون وقوع إصابات في الحادث.

كاسحة الجليد «سيفموربوت» يمكنها اختراق الجليد بسرعة عقدتين

من جانبها، أشارت مجموعة «آر بي سي» الإعلامية الروسية، الروسية، إلى أن لا يوجد خطر من انتشار الحريق.وكاسحة الجليد «سيفموربوت» الروسية، يمكنها اختراق الجليد التي يصل سمكه إلى متر واحد وبسرعة عقدتين