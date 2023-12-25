نجوم الفن يهنئون الجمهور بعيد الميلاد: نتمنى أن يعم الخير على وطننا (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم، بعيد الميلاد المجيد، من خلال منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض خلال السطور التالي، أبرز هؤلاء النجوم:

هنأت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، جمهورها بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت نانسي عجرم صورة وفيديو لها مع أسرتها أثناء التحضيرات بعيد الميلاد وعلقت عليها قائلة: بدي اتمنالكن عيد مبارك! ينعاد علينا كلنا بأيام أفضل، بالخير والأمن والأمان، انشالله هالعيد يحمل معه السلام للعالم، يرسم البسمة عوجّ الأطفال ويمسح دمعة كل إنسان موجوع، ميلاد مجيد.

كما شاركت الفنانة دينا جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو لها بجوار شجرة الكريسماس وعلقت على الفيديو قائلة: merry christmas

كما هنأ المطرب جوزيف عطية الجمهور بعيد الميلاد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: الليلة عيد النّور ل ما بتوقف ظلمة بوجّو بهالكون.. رغم كلّ شي عم يصير منصلّي اليوم للطفل يسوع تيزرع الرّجاء والحب بقلوب الناس، وتكتمل فرحة العيد مع فرحة كلّ طفل حزين، والنّاس يلّي ببيوتهم ومع عيلهم بتمنالكن عيد مجيد، وطفل المغارة يضل جامعكن بالفرح والحب.. ينعاد عليكم.

وهنأ وليد توفيق جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد الميلاد قائلا: أمنياتي لجمهوري الحبيب في كل مكان ولكل الأحبة والأصدقاء بميلاد مجيد.. كل الأمنيات بأن يعم وطننا العربي الخير والمحبة والسلام وأن يحفظ أهلنا في فلسطين الحبيبة وفي كل مكان من كل مكروه.. لكم محبتي.

كما كتبت كارول سماحة عبر موقع التدوينات القصيرة «x» قائلة: العيد السنة في غصّة وحرقة كبيرة على كل شخص خسرناه.. بتمنى ميلاد الطفل يسوع يكون ولادة جديدة للخير والحب بقلوبنا.. بتمنى الفرح لكل طفل انسرقت منه البسمة، والأمان لكل عائلة تفكّكت بلبنان وغزة وكل بلداننا العربية.. بتمنى السلام وأيام حلوة علينا كلنا.