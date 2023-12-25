حادثان وأزمات صحية.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا والتي سيطرت عليها الحوادث والازمات الصحية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

تعرض سمسم شهاب لحادث سير

أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب من خلال لايف بثه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضه لحادث سير نتج عنه تلفيات في السيارة التي تعرضت للحادث، ودخل المستشفى لوجود بعض الكدمات وكان معه عدد من الأصدقاء جميعهم تعرض للضرر الجسدي.

تعرض الإعلامي محمد نشأت لحادث سير

كما تعرض أيضًا الإعلامي محمد نشأت لحادث سير بعد عودته من حفل دير جيست، إذ تسلم جائزة الراديو 9090، أسفرت عن إصابته بشرخ في الذراع اليسرى، وبعض الكدمات ويتطلب الأمر الراحة أسبوع وذلك حسبما أكد في تصريح خاص لـ«الوطن».

تعرض المطرب مسلم لأزمة صحية

أعلن المطرب مسلم عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» تعرضه لأزمة صحية طالبا من جمهوره الدعاء قائلا: «مريض بقالي مدة طويلة أتمنى اللي بيحبني يدعيلي».

تعرض والدة لطيفة لأزمة صحية

كما أعلنت الفنانة لطيفة خلال منشور على صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام» نقل والدتها العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية إذ كتبت قائلة: «أمي القوية اللي بتحب الحياة والحياة بتحبها.. أنت بهجة الحياة وفرحة الحياة.. يا رب يلطف بيكي ويحفظك ليا ولأخواتي وأهلي».