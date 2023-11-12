الفنان سمسم شهاب يرثي زوجته: «حبيبة العمر كنزي وموطني والأمان»

رثى الفنان سمسم شهاب زوجته، بمنشور عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، والتي رحلت عن عالمنا نهاية الشهر الماضي.

سمسم شهاب ينعى رحيل زوجته

وكتب الفنان سمسم شهاب قائلا: «زوجتي حصني وملاذي، كنزي وموطني، زوجتي الأمان الحب الصدق الراحة، زوجتي حبيبة العمر.. الله يرحمك يا مَن مِن أجلك يبتسم قلبي ويفرح».

يذكر أن زوجة الفنان سمسم شهاب عانت من مرض السرطان وتعرضت لأزمة صحية حادة في أواخر أيامها تسببت في دخولها العناية المركزة إلى أنّ رحلت عن عالمنا.

ويحرص دائمًا سمسم شهاب على تذكرها بكلمات خاصة، وكان قد قال عنها: «من لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاده ينقصه الكثير والكثير وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها وإحساسها بالأمان والدفء فبرغم أنى والحمدلله كنت ومازلت وسأظل إلى أن ألاقي ربي».