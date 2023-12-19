المطرب الشعبي سمسم شهاب يتعرض لحادث سير: «ربنا نجاني من أجل ولادي»

أعلن المطرب الشعبي سمسم شهاب تعرضه لحادث سير، أدى إلى تهشم سيارته، وطالب الجمهور بالدعاء له.

سمسم شهاب يتعرض لحادث سير

ونشر سمسم شهاب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور سيارته المتهشمة معلقًا: «تعرضت لحادث ونجونا أنا واللي معي وربنا نجاني من أجل ولادي».

وفاة زوجة سمسم شهاب

قد سبق وتوفيت زوجة سمسم شهاب، وقد عبّر عن حزنه الشديد لمرض زوجته وعجزه عن فعل شيء لها، وطالب من الجمهور الدعاء لها إذ كتب قبل وفاتها بأيام: «لا أملك إلا الدعاء، أنتِ الآن في قمة المرض وكان الله في عونك، لكنك لا تعلمين أني في قمة الألم وفي حلقي مرار السنين، وعاجز عن فعل أي شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، ويراودني الأمل في الله بأنك ستكونين بخير، يا رب يا رب يا رب اشفِ زوجتي وقرة عيني وحبيبة قلبي، اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك وأنت أعلم بحالي أنا وأولادي فهي كل شيء في حياتنا بل هي الحياة».