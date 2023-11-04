سمسم شهاب يرثي زوجته بكلمات مؤثرة: «فارقتي الحياة لكنك تسكنين روحي»

نعى الفنان سمسم شهاب بكلمات مؤثرة خلال منشور عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، زوجته التي رحلت عن عالمنا الأيام الماضية بعد صراع مع مرض السرطان.

سمسم شهاب ينعى زوجته

قال الفنان سمسم شهاب «من لا يعرف قيمة زوجته وحبيبته ورفيقة عمره وأم أولاد هينقصه الكثير والكثير وعليه أن يراجع نفسه قبل أن يندم على كل ثانية لم يستغلها لإسعادها وإحساسها بالأمان والدفء فبرغم أني والحمد لله كنت ومازلت وسأظل إلى أن ألاقي ربي أعشق زوجتي وأحبها حبًا يليق بطيبة قلبها وجمال روحها ونقاء نفسها الطيبة».

وتابع الفنان سمسم شهاب: «وبرغم أنها كانت تقول لي الناس بيحسدوني على حبك يا حبيبي ومعاملتك ليا لكني بعد فراقها شعرت إني كنت مقصرًا كان يجب علي أن أكون أكثر حبًا وأكثر حنانًا كان يجب ألا يضيع مني ثانية من دون أن أكون بين يديها وبجانبها فكم سافرت داخل مصر وخارجها فطبيعة عملي كانت تأخذ من وقتي الكثير لكنها كانت معي كل لحظة نراسل بعضنا البعض ونتكلم عبر وسائل التواصل وكأننا في فترة الخطوبة كنت ارتاح بمجرد سماع صوتها كنت أطمئن بوجودها بجانبي حبيبتي وحبيبة عمري معشوقتي وزوجتي وحب عمري حتى آخر العمر ما أملكه الآن هو الدعاء لكي».

وأضاف: «هو أن أنفذ لكي كل ما كنتي تتمنيه هو أن أكون تحت أقدام أولادي أب وأم وأخ وصاحب وصديق وأن أخرج صدقات وأن أكثر في عمل الخيرات تقربا إلى الله وصدقة على روحك وأن أعمل صدقات جارية تنفعك أمام المولى عز وجل أحببتك وأحبك وسأموت وأنا قلبي ينبض باسمك إنتي فارقتي الحياة لكنك تسكنين روحي ووجداني حبيبة العمر إلى رحمة الله وجنات النعيم بأمر الله».