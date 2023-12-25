بايدن يتصدّر قائمة «فوكس نيوز» كأكثر السياسيين فشلا في 2023

احتل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «80 عاما» قائمة أكثر السياسيين فشلا في عام 2023، وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أنّ استطلاعات الرأي أظهرت قتامة احتمالات إعادة انتخابه للرئاسة في 2024، وفق ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وبررت الشبكة الإخبارية الأمريكية، وضعها لبايدن في قائمتها لأكثر السياسيين فشلا في عام 2023، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، الذي يواجه تحقيقا محتملا قد يؤدي لعزله، مع تدني معدلات شعبيته بين الناخبين الأمريكيين.

وأضافت «فوكس نيوز»، أنّ التساؤلات ليست فقط حول عمر الرئيس الأمريكي الحالي واحتمال تورطه في الفساد عندما كان نائبا لرئيس البلاد الأسبق باراك أوباما «20 يناير 2009 - 20 يناير 2017»، ولكن أيضا حول دعمه إسرائيل في حربها على قطاع غزة التي تحمل اسم «السيوف الحديدية».

كيفن مكارثي في قائمة السياسيين الفاشلين

وضمت قائمة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، للسياسيين الفاشلين رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، الذي أقيل في أكتوبر الماضي، وجورج سانتوس، عضو «الكونجرس» الجمهوري، المتهم بالاحتيال، وحاكم فرجينيا جلين يانجكين، كما ضمّت القائمة عمدة شيكاغو السابقة لوري لايتفوت.

وفي سياق الأوضاع على الحدود الأمريكية مع المكسيك، وخلال 5 أيام في الأسبوع الماضي، دخل نحو 50 ألف مهاجر دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفق بيانات السلطات الفيدرالية الأمريكية.

وأشارت شبكة «سي بي إس» الأمريكية في تقرير، إلى تسجيل تدفق المهاجرين الجدد على طول الحدود الجنوبية وفي المدن الأمريكية الكبرى، حيث يتم نقل طالبي اللجوء بأعداد كبيرة، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الورسية.

مرور نحو 6 آلاف مهاجر عبر المكسيك نحو الحدود الأمريكية

وأمس الأحد، مرت قافلة مترامية الأطراف من المهاجرين من أمريكا الوسطى وفنزويلا وكوبا ودول أخرى يقدر عددها بنحو 6 آلاف شخص عبر المكسيك متجهة نحو الحدود الأمريكية، قبل أيام قليلة من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، للتوصل إلى اتفاقيات جديدة للسيطرة على تدفق المهاجرين.