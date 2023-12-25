رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة مياه الأمطار في الإسكندرية

أكدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، أن الإدارات المعنية بالحي متواجدة في نقط التمركزات على مدار اليوم، للتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة التي تواجه عروس البحر الأبيض خلال هذه الأيام بسبب النوة.

سيولة حركة المرور

وقالت رئيس الحي لـ«الوطن»، إنه وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد القصوى، فإن كافة الجهات التنفيذية تعمل على سيولة الحركة المرورية، والاستجابة الفورية للشكاوى الخاصة بأي تجمعات لمياه الأمطار.

سيارات شفط المياه

وأضافت المهندسة نهى خليفة، أن استعدادات الحي من قبل مواعيد النوات جاءت مبكرة، حيث أن مواعيدها معروفة وتم تجهيز شنايش لتصريف الأمطار في الشوارع الرئيسية، إضافة إلى سيارات الشفط المتمركزة في معظم مناطق حي الجمرك، نظرا لغزارة الأمطار للشفط الفوري للمياه.