هدية 2024.. «العربية للتصنيع» تدرس إطلاق مبادرة لـ«تشطيب المنازل» بالتقسيط

تدرس الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع قادر للصناعات المتطورة، إطلاق مبادرة جديدة لخدمة المجتمع خلال عام 2024، تحت مُسمى «شطَّب شقتك»، وهي مبادرة تُعتبر امتدادًا للدور المجتمعي الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع، ومختلف شركاتها ومصانعها لخدمة المجتمع، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة.

مبادرة «شطَّب شقتك»

وقال الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، إنَّه يجرى وضع النقاط والتفاصيل الأخيرة لـ مبادرة «شطَّب شقتك»، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الشباب المقبلين على الزواج، والمواطن الراغب في تشطيب شقته بمختلف المستويات، وبالتقسيط.

وأضاف رئيس مصنع «قادر»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ الملامح الأساسية للمبادرة، ستقوم على تقديم طلبات إلى المصنع لـ«تشطيب» الوحدة السكنية التي يمتلكها المواطن، بمختلف أشكالها، وأحجامها، سواء كانت «ستوديو» أو شقة أو شاليه أو فيلا أو غيرها، ثم سيدرس قطاع المشروعات في المصنع طلب المواطن، ويتوجه إليه ممثل للقطاع، لدراسة ما يريد المواطن تنفيذه في شقته على الطبيعة، ثم إعداد مقايسة خاصة بالتكلفة اللازمة لتلك الأعمال والتشطيبات المطلوبة في المنزل.

التعاون مع البنوك في التشطيب

وأوضح الدكتور عمرو عبدالعزيز، أنَّه عقب إعداد المقايسة، سيتمّ توصيل المواطن بالبنك، ليتم تحديد أسلوب الدفع والتقسيط، ثم يحصل على التمويل اللازم لإتمام الأعمال ليتمّ تنفيذها بالجودة والكفاءة التي يطلبها المواطن.

وعن موعد إطلاق مبادرة «شطَّب شقتك»، قال إنَّه أمر محل دراسة في التوقيت الحالي، ليتم إطلاقها خلال عام 2024 بإذن الله، مشيرًا إلى أنَّ تلك المبادرة، هي استمرار للمبادرات المُجتمعية للمصنع، مثل مبادرة «افرش بيتك»، التي أطلقها خلال الفترة المقبلة، كما سيتمّ إطلاق المزيد من المبادرات والمشروعات خلال الفترة المقبلة.