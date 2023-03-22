بنك مصر يوقع بروتوكولا مع مصنع قادر لدعم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقّع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع مصنع قادر للصناعات المتطورة، وشهد مراسم توقيع البروتوكول، محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث وقّع البروتوكول، عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، واللواء الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، وذلك بحضور إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، ولفيف متميز من قيادات بنك مصر ومصنع قادر للصناعات المتطورة.

يأتي توقيع البروتوكول تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والميكنة، حيث يشمل البروتوكول العديد من الخدمات الإلكترونية مثل التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) بمقر المصنع والمعارض التابعة له، والربط بين بنك مصر والمنصة الإلكترونية الخاصة بالمصنع، لتحصيل مقابل شراء المنتجات الكترونيا، إضافة إلى تقديم خدمات تقسيط المنتجات لعملاء المصنع من حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية وتقديم قروض السلع المعمرة على منتجات المصنع لعملائه.

تيسير عملية الدفع على الموطن المصري

وعقب التوقيع، صرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأنّ توقيع البروتوكول يأتي في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يسعى البنك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري، تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلا من استخدام النقد.

وأكد أنّ بنك مصر يتمتع باستراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي بمصر، وذلك إيمانا بأنّ إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويسعي البنك جاهدا لدعم الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى فئات المجتمع كافة.

خدمة المناطق النائية والقرى والنجوع

وتابع اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنّ البروتوكول الموقع اليوم بين مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع وبنك مصر العريق، ليترجم التعاون في مجال الصناعة حيث يتم تصنيع عربات نقل الأموال المصفحة وعربات الخدمة البنكية المتنقلة، التي تحتوى على ماكينات ATM لخدمة المناطق النائية والقرى والنجوع والتعاون في مجال بيع منتجات الهيئة العربية للتصنيع للعاملين ببنك مصر ولعملائه بالتقسيط، ومنح نسب تخفيض مناسبة مساهمة من الهيئة العربية للتصنيع وبنك مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك مصر الدائم على تطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية.