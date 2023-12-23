مبادرة حكومية لـ«تجديد العفش» بالتقسيط حتى 96 شهرا وبدون مُقدم

كشف الدكتور عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن إتاحة المصنع لخيار «تجديد أثاث المنزل»، ضمن مبادرة «افرش بيتك»؛ إذ يُتاح للمواطن شراء قطعة أثاث جديدة معينة يريدها في منزله، سواء غرفة نوم أو سفرة أو أنتريه، أو «ركنة» على سبيل المثال، مع السداد إما بشكل مباشر للمصنع فوريًا، أو بالتقسيط لفترات طويلة، بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، إضافة للمبادرة الأساسية بشراء أثاث المنزل كاملاً.

مبادرة «افرش بيتك»

أضاف رئيس مصنع «قادر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مبادرة «افرش بيتك»، هي إسهام وطني من المصنع لدعم الشباب والمواطن المصري، والاقتصاد الوطني، عبر تشغيل عدة ورش وشركات مع المصنع في تلبية متطلبات العملاء حال زياداتها عن القدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الأثاث المُصنع داخل «قادر» يجري إنتاجه بواسطة خشب جيد، ويمكن استخدامه لسنوات طويلة.

ولفت الدكتور عمرو عبد العزيز، إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد المترددين على معرض «مصنع قادر»، والشباب المستفيدين بالمبادرة، بعد تقرير جريدة «الوطن» حول المبادرة في وقت سابق.

سعر الأثاث والتقسيط

أوضح رئيس «مصنع قادر»، أن مبادرة «افرش بيتك»، تتضمن إمكانية توفير الأثاث الخاص بالشقة بأكملها، بإجمالي 4 غرف، بتكلفة 85 ألف جنيه، مع خيارات عبر عدة بنوك وطنية للتقسيط على 96 شهرا، أو ما يصل إلى 8 و10 سنوات بفائدة، مع إمكانية التقسيط لفترات أقل حال رغبة المواطن بالتنسيق مع البنك، مع إتاحة خيار عدم دفع مقدم.

ويشدد الدكتور عمرو عبد العزيز، على أن المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني والمجتمعي للهيئة العربية للتصنيع، ومصنع قادر للصناعات المتطورة، لدعم المجتمع المصري، والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أنه يجري التجهيز لمبادرات أخرى سيجري الإعلان عنها قريبًا.

ولفت إلى أن المصنع يوفر أثاثا منزليا، وفندقيا، وللشركات وغيرها، مشيرًا إلى سابقة عمل المصنع في توفير أثاث للمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من الفنادق والمنشآت الأخرى.

مكان عرض منتجات الأثاث لمصنع قادر

ويمكن للراغبين في الاطلاع على المبادرة والأثاث الموجود داخلها، زيارة معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع في أول شارع الطيران في مدينة نصر، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا في أيام العمل الرسمية من الأحد للخميس.

يذكر أن المنتج الرئيسي لمصنع قادر، هو صناعة العربات المُدرعة والمُصفحة، مثل العربة المُدرعة من طراز فهد 300.