جامعة القاهرة تهدي الدرع الذهبي لرئيس رابطة العالم الإسلامي

استضافت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، المحاضرة التذكارية التي ألقاها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، حول «مستجدات الفكر بين الشرق والغرب»، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وكوكبة من رؤساء الجامعات المصرية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات، ولفيف من رؤساء التحرير منهم الأستاذ عصام كامل والأستاذ أحمد أيوب، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الخشت: العلاقات المصرية السعودية تعود إلى وحدة الدم المشترك

,قال الدكتور محمد الخشت، إن تواجد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، داخل قبة جامعة القاهرة له الكثير والعديد من المعاني والدلالات، التي تستلزم التوقف لتوضيحها وتتمثل في توسيع آفاق التعاون بين جامعة القاهرة والهيئات العالمية الكُبري من الشرق والغرب ليس فقط في المجالات البحثية والأكاديمية والعلوم الطبيعية والرياضية، بل أيضًا في مجال الفكر الإنساني وتجديد الخطاب الديني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنّ هذا اللقاء يعكس طبيعة العلاقات فوق الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لكونها علاقات لا تتضمن الملفات السياسية والاقتصادية وحدها، بل هي علاقات تعود إلي وحدة الأصل والدم المشترك، فجدة النبي مصرية وهي هاجر عليها السلام وسيدنا إسماعيل جد النبي محمد نصف مصري لأن أمه مصرية، بالإضافة إلي أن كثيرا من القبائل في صعيد مصر من أصل عربي وتعود أصولها إلي شبه الجزيرة العربية ويرجع نسب الكثير منها للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، بالدكتور محمد عثمان الخشت بوصفه قائدًا للمنظومة الأكاديمية داخل جامعة تاريخية قفزت مجددًا برؤيته الطموحة وبدعم من القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمًا التهنئة للشعب المصري لتولي الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة بعد فوزه المستحق في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى القفزات الكُبري والتقدم غير المسبوق الذي حققته جامعة القاهرة داخل مختلف التصنيفات العالمية المرموقة بقيادة الدكتور محمد الخشت الفيلسوف والمفكر الإسلامي والأكاديمي المرموق.

وأكد رئيس رابطة العالم الإسلامي، وجود إرثا كبيرا من الأفكار والسجالات العميقة وصلت إلى صدامات وصراعات ومحاكمات وحروب على مدار أعوام مضت شرقًا وغربًا، كانت أكثر فظاعة في الغرب بشهادة التاريخ مثل حرب الـ30 عامًا التي مزقت أوروبا وغيرت خريطتها، وكانت شرارتها الأولي حربا دينية ثم تحولت بعد ذلك إلي حرب ذات مصالح سياسية، إلى جانب الحرب العالمية الأولي والثانية وما ترتب عليها من آثار جسيمة.

وأوضح أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ ولا يمتلك الحقيقة المُطلقة، وأن الله سبحانه وتعالي أمر الناس بالإعراض عن الجاهلين، مشيرًا إلى أن مستجدات الفكر الإنساني تتصف بالاستمرار في الحراك والتغير بشكل يومي، وهو ما يتطلب التعامل مع هذا التغيير المستمر من خلال إعمال العقل المفكر الذي من شأنه أن يتعامل بشكل سليم مع تلك المستجدات.

وعقب الدكتور محمد الخشت، على محاضرة الدكتور محمد بن عبد الكريم، قائلا إنها محاضرة كاشفة وشاملة وتطرقت لكافة النقاط المركزية في خريطة الفكر العالمي، وليست مجرد محاضرة للرصد والتحليل بل لتكريس وتعزيز تيار وسطي عقلاني انفتاحي على العالم وهو تيار يدعو لحب الخير للجميع، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو رب للناس أجمعين سواء العالم أو الجاهل والطالح أو الفاسد.

إهداء درع جامعة القاهرة الذهبي إلى رئيس رابطة العالم الإسلامي

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة التمييز بين ما هو مقدس وما هو بشري، والتمييز بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام ثابت وهو القرآن والسنة النبوية الثابتة الصحيحة بيقين، وقال: «إننا على مستوى العالم لسنا بحاجة إلى أن نكون متفقين حتى نعيش في سلام، لأن الله خلق الناس أنواعا وأشكالا، وعلى الجميع أن يتقبل فكرة التنوع والإختلاف»، مضيفًا أن مشروع الجامعة لتجديد الخطاب الديني يعني أن الجامعة ليست رائدة في العلوم الطبيعية فقط بل أصبحت منبرًا للعقل الوسطي والعقلانية يلتقي تحت قبتها العلماء والشخصيات البارزة.

ومن جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المحاضرة الثقافية الدينية التي ألقاها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي، بمثابة خريطة طريق استطاع أن يصحح من خلالها مسارا نرجوه جميعًا في أدبيات الفقه والتفكير، موضحًا أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الخلق أجمعين ودفع المفاسد عنهم من خلال الجهد العلمي الطويل لفقهاء النص الشرعي.

وفي ختام المحاضرة قام الدكتور الخشت بمنح الشيخ العيسى درع الجامعة الذهبي، كما قام الشيخ العيسى بمنح الدكتور الخشت درع رابطة العالم الإسلامي ودرع رابطة الجامعات الإسلامية.