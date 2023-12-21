متاحف مصر تحتفل بيوم العلم المصري.. يوافق ذكرى افتتاح جامعة القاهرة

تحتفل المتاحف المصرية اليوم بـ«يوم العلم المصري»، والذي يصادف يوم 21 ديسمبر من كل عام، ويُعد العلم أهم طريق للتقدم والتطور وتحسين حياة الأفراد وتطوير المجتمعات.

وكانت مصر مهدًا للحضارة والمعرفة منذ القدم، فقد نشأت الحضارة المصرية القديمة على أسس ثابتة من مختلف العلوم والفنون، ولطالما كانت مصر منارة للعلم والعلماء على مر العصور.

وتحرص المتاحف المصرية على نشر العلم والمعرفة من خلال المحاضرات والندوات التي تُشجع العلم وتعمل على خلق جيلٍ واعيٍ ومستنير. كما تلعب الجامعات المصرية دورًا هامًا في رحلة العلم في مصر، فهي من أهم المؤسسات التي ساهمت في نشر العلم والمعرفة.

وجاء اختيار يوم 21 ديسمبر للاحتفال بيوم العلم المصري، لأنه يوافق يوم افتتاح جامعة القاهرة في عام 1908.

وتضم الجامعات المصرية العديد من الكليات والمعاهد التي تقدم تخصصات مختلفة في مجالات العلوم الإنسانية والطبية والهندسية والتكنولوجية والفنية والأدبية والقانونية والاقتصادية والإدارية وغيرها.