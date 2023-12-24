وظائف جديدة في جامعة القاهرة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في المعهد القومي للأورام التابع للجامعة، موضحة شروط ومواعيد وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة في جامعة القاهرة

وظيفة طبيب مقيم معار للعمل بالمعهد القومي للأورام، والعدد 21 وظيفة طبيب مقيم بالإعارة «تخصصات مختلفة».

شروط وظائف جامعة القاهرة

أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة من كلية الطب جامعة القاهرة. أن يكون حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل في البكالوريوس. أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا في مادة التخصص ويكون قد أمضى الامتياز، وألا يكون قد مضى على الامتياز أكثر من عامين.

المستندات المطلوبة

أصل شهادة التخرج ـ أصل شهادة الامتياز ـ الموقف من التجنيد للذكور ــ أصل شهادة الميلاد ــ صورة الرقم القومي سارية ــ أصل تصريح مزاولة المهنة ـ موافقة جهة العمل ـ استمارة الرغبات المقدمة في جلسة المستشفيات بقصر العيني.

طريقة التقديم

تقدم طلبات الوظائف باليد باسم الدكتور عميد المعهد القومي للأورام وتقدم لشؤون الأطباء.

مواعيد التقديم

من اليوم 24 ديسمبر الجاري إلى 6 يناير 2024.